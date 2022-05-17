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В Минобороны России сообщили о провале украинской атаки на Запорожском направлении

15:54 17.05.2022
В МО РФ отметили, что бесперспективная авантюра на Запорожском направлении стоила киевскому режиму 26 танков и 12 БМП. Кроме этого, безвозвратные потери врага в живой силе оцениваются в 100 боевиков. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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В Минобороны России сообщили о провале украинской атаки на Запорожском направлении.

Противник 14 мая попытался контратаковать подразделения ВС РФ на Запорожском направлении силами двух механизированных батальонов на танках и боевых машинах пехоты. Попытка контратаки была предпринята в районе населенного пункта Вишневое в Запорожской области. 

«Выдвижение бронетехники противника и подготовка к атаке были вскрыты расчетами беспилотных летательных аппаратов и средствами технической разведки российского соединения», - говорится в сообщении. 

Еще в ходе выдвижения и развертывания бронетехники врага по ней были нанесены удары - их совершили операторы беспилотников и артиллеристы. Потом встречный огонь по противнику открыли экипажи танков и БМП. Также на наступающих украинцев обрушился огонь современных противотанковых средств. В результате атака украинской стороны была отбита. 

Отступающая бронетехника противника - танки и боевые машины пехоты - были уничтожены артиллерийским огнем. А боевики, участвовавшие в атаке, были рассеяны. 

В Минобороны России отметили, что бесперспективная авантюра на Запорожском направлении стоила киевскому режиму 26 танков и 12 БМП. Кроме этого, безвозвратные потери врага в живой силе оцениваются в 100 боевиков. 

Понесенные украинской стороной потери в бронетехнике пополнили и без того немаленький список утрат - так, согласно утренним данным от МО РФ, Украина лишилась 3 134 танков и других боевых бронированных машин за все время российской специальной военной операции. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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