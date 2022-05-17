МО РФ: провал атаки под Запорожьем стоил Украине 26 танков, 12 БМП и 100 боевиков
В Минобороны России рассказали о провале украинской атаки на Запорожском направлении 14 мая. Противник понес чувствительный урон в живой силе и бронетехнике.
«В районе населенного пункта Вишневое Запорожской области киевским режимом была предпринята попытка атаковать подразделения ВС РФ силами двух украинских механизированных батальонов на танках и БМП», - говорится в сообщении.
Подготовка к украинской атаке была вскрыта расчетами российских беспилотников и средств технической разведки еще на стадии выдвижения бронетехники.
Техника противника стала объектом применения артиллерии и ударных беспилотников еще во время выдвижения и развертывания на рубеже атаки. В ходе самой атаки к огневому воздействию на наступающих украинцев подключились танки, БМП и современные противотанковые средства. В результате атака была отбита.
«Отступающие украинские танки и боевые машины пехоты противника были уничтожены огнем артиллерии, а украинские боевики рассеяны», - говорится в сообщении.
В МО РФ сообщили, что безвозвратные потери противника в живой силе составили около сотни боевиков. Кроме этого, были уничтожены 26 украинских танков и 12 БМП.
Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении еще более 470 украинских националистов высокоточными ракетами воздушного базирования.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов