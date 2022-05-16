В стране и мире Власти Латвии закроют доступ к монументу Освободителям Риги до 31 августа Ян Брацкий Ранее латвийский парламент разорвал межправительственное соглашение с Россией об охране памятников советским воинам. © Фото: Alexander Welscher, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Власти Латвии закроют доступ к памятнику Освободителям Риги до 31 августа. Соответствующий отчет министерство внутренних дел передало правительству. «Доступ к памятнику в парке Победы в Риге будет закрыт до 31 августа, а Государственная полиция подготовила специальный план мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности в связи с дальнейшими решениями о демонтаже памятника», - приводит портал Delfi выдержки из отчета. Ранее латвийский парламент заявил об остановке межправительственного соглашения с Россией об охране памятников советским воинам. Данная инициатива позволяет местным властям демонтировать монумент Освободителям Риги. Дискуссии вокруг судьбы монумента обострились 9 мая, когда тысячи горожан принесли к памятнику цветы в память о павших в годы Второй мировой войны воинах-красноармейцах. Местные коммунальные службы несколько дней подряд убирали букеты при помощи трактора, после чего рижская дума проголосовала за снос монумента. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика