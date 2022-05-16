Глава МВД Латвии, призвавшая снести памятник советским воинам в Риге, подала в отставку

На прошлой неделе Рижская дума одобрила снос памятника Освободителям Риги. Об этом сообщил мэр столицы Латвии Мартиньш Стакис.

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Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева подала в отставку. На прошлой неделе она потребовала сноса памятника советским воинам в Риге.

На уходе политика настаивали представители Национального объединения (НО) из-за событий, развернувшихся 9 и 10 мая у памятника советским воинам в парке Победы в Риге. В НО подчеркнули, что, если мнение партии не учтут, из правительства будут отозваны их министры.

«Премьер-министр Кариньш под максимальным национальным давлением решил не поддерживать меня. Это мой последний день на посту министра внутренних дел. Я вернусь в Сейм (однопалатный парламент. - Прим. ред.), и мы примем решение о следующих шагах в ассоциации», - написала она в Twitter.

На прошлой неделе Рижская дума одобрила снос памятника Освободителям Риги. Об этом сообщил на пресс-конференции мэр столицы Латвии Мартиньш Стакис.