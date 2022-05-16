В МИД РФ заявили об ответных шагах на вступление Швеции в НАТО

Ответ будет зависеть от конкретных условий интеграции страны в альянс, пояснили в ведомстве.

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Вступление Швеции в НАТО нанесет ущерб безопасности Северной Европы и всего европейского континента в целом, РФ будет вынуждена предпринять ответные шаги. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России, комментируя официальное решение страны подать заявку на членство в альянсе.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, 200-летняя традиция шведского нейтралитета помогала сохранять стабильность и доверие в регионе Балтийского моря.

«Вступление Швеции в НАТО нанесет существенный ущерб безопасности Северной Европы и на европейском континенте в целом. Российская Федерация будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности», - говорится в заявлении на сайте МИД.

Отмечается, что ответ во многом будет зависеть от конкретных условий интеграции Швеции НАТО, включая размещение на ее территории ударных вооружений военного блока. В любом случае, отметили в МИД РФ, членство в альянсе не повысит безопасность Швеции, так как ей никто не угрожает, но приведет к утрате суверенитета во внешней политике.

«Такой выбор находящихся сегодня у власти в Швеции политиков не отвечает долгосрочным интересам шведского народа», - заключили в МИД.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО России ничем не угрожает, у нее нет проблем с этими странами. В то же время РФ вынуждена будет ответить на расширение военной инфраструктуры альянса на территорию этих государств.