В МО РФ заявили о перехвате украинских снарядов РСЗО «Смерч», запущенных по Херсону
В Минобороны России заявили о перехвате украинских снарядов РСЗО «Смерч», запущенных по Херсону. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Вчера с 10.00 до 11.00 украинскими националистами из реактивных систем залпового огня "Смерч" нанесен удар по жилым кварталам города Херсон. Российскими средствами ПВО перехвачены все 10 украинских реактивных снарядов», - сообщил Конашенков.
Официальный представитель Минобороны России подчеркнул, что в Херсоне нет подразделений российских войск, о чем знает киевский режим.
«Удар умышленно наносился по мирному населению Херсона в отместку за поддержку Российской Федерации», - подытожил Игорь Конашенков.
Также Конашенков назвал число сдавшихся в плен украинских боевиков с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
Кроме этого, он рассказал об уничтожении украинских резервов в учебных центрах на территории Сумской и Черниговской областей при помощи высокоточных ракет.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов