В МО РФ заявили о перехвате украинских снарядов РСЗО «Смерч», запущенных по Херсону

Официальный представитель МО РФ подчеркнул, что в Херсоне нет подразделений российских войск, о чем знает киевский режим. С его слов, удар по городу - месть населению за поддержку России.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России

В Минобороны России заявили о перехвате украинских снарядов РСЗО «Смерч», запущенных по Херсону. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Вчера с 10.00 до 11.00 украинскими националистами из реактивных систем залпового огня "Смерч" нанесен удар по жилым кварталам города Херсон. Российскими средствами ПВО перехвачены все 10 украинских реактивных снарядов», - сообщил Конашенков.

Официальный представитель Минобороны России подчеркнул, что в Херсоне нет подразделений российских войск, о чем знает киевский режим.

«Удар умышленно наносился по мирному населению Херсона в отместку за поддержку Российской Федерации», - подытожил Игорь Конашенков.

Также Конашенков назвал число сдавшихся в плен украинских боевиков с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Кроме этого, он рассказал об уничтожении украинских резервов в учебных центрах на территории Сумской и Черниговской областей при помощи высокоточных ракет.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов