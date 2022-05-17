Армия Ситуация в Мариуполе В МО РФ назвали количество сдавшихся в плен украинских боевиков с «Азовстали» За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый, отметили в российском военном ведомстве. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сдались в плен 265 украинских боевиков, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Вчера началась сдача в плен боевиков националистического подразделения "Азов"* и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый», - сказал он. Раненых украинских военных направили в больницу Новоазовска в ДНР, где им будет оказана медицинская помощь. Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. *«Азов» - организация украинских националистов, запрещенная в РФ. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика