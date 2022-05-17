В МО РФ назвали количество сдавшихся в плен украинских боевиков с «Азовстали»
С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сдались в плен 265 украинских боевиков, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Вчера началась сдача в плен боевиков националистического подразделения "Азов"* и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый», - сказал он.
Раненых украинских военных направили в больницу Новоазовска в ДНР, где им будет оказана медицинская помощь.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
*«Азов» - организация украинских националистов, запрещенная в РФ.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов