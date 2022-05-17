Оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 93 района сосредоточения войск Украины
Также силами оперативно-тактической и армейской авиации России были поражены девять украинских пунктов управления и три склада боеприпасов.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России
В Минобороны России рассказали о работе оперативно-тактической и армейской авиации в ходе специальной военной операции. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены девять пунктов управления, 93 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также три склада боеприпасов в районе Лупарево и Шевченково Николаевской области», - заметил Конашенков.
Также Игорь Конашенков заявил об уничтожении более 470 украинских националистов при помощи высокоточных ракет воздушного базирования.
Кроме этого, в МО РФ назвали число сдавшихся в плен украинских боевиков с «Азовстали».
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов