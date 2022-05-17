Армия Оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 93 района сосредоточения войск Украины Также силами оперативно-тактической и армейской авиации России были поражены девять украинских пунктов управления и три склада боеприпасов. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Минобороны России рассказали о работе оперативно-тактической и армейской авиации в ходе специальной военной операции. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. «Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены девять пунктов управления, 93 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также три склада боеприпасов в районе Лупарево и Шевченково Николаевской области», - заметил Конашенков. Также Игорь Конашенков заявил об уничтожении более 470 украинских националистов при помощи высокоточных ракет воздушного базирования. Кроме этого, в МО РФ назвали число сдавшихся в плен украинских боевиков с «Азовстали». Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика