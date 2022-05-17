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В МО РФ заявили об уничтожении более 470 украинских националистов высокоточными ракетами ВКС

12:09 17.05.2022
Кроме того, удалось уничтожить 28 районов сосредоточения живой силы и техники Вооруженных сил Украины, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Угледара и Константиновки в ДНР.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В Министерстве обороны России сообщили об уничтожении более 470 украинских националистов высокоточными ракетами ВКС.

«В результате ударов уничтожены более 470 националистов, выведены из строя 68 единиц военной техники», - сказал в ходе брифинга официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, российскими высокоточными ракетами воздушного базирования удалось поразить два пункта управления и узел связи, в том числе 30-й мехбригады в районе Бахмута, 28 районов сосредоточения живой силы и техники Вооруженных сил Украины, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Угледара и Константиновки в ДНР.

По данным МО РФ, в общей сложности с начала проведения спецоперации на Украине были уничтожены 168 самолетов, 125 вертолетов, 912 беспилотников, 309 ЗРК, 3 134 танка и других боевых бронемашин, 385 установок РСЗО, 1 542 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2 983 единицы военной автоспецтехники.

Утром 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите населения Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Было отмечено, что военная операция проводится с целью защитить жителей Донбасса, демилитаризовать и денацифицировать Украину.

Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов

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