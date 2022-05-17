Global Times рассказала о рисках вступления Финляндии и Швеции в НАТО

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В случае членства в НАТО, Финляндия и Швеция потеряют автономию в отношениях с Россией, что поставит скандинавские страны перед дилеммой безопасности. Об этом пишет китайская газета Global Times.

«Членство в НАТО приведет к тому, что Финляндия и Швеция, особенно первая, потеряют автономию в отношениях с Россией», - говорится в статье.

Авторы материала также подчеркнули, что после вступления в Североатлантический блок Финляндия и Швеция будут вынуждены вести отношения с Россией пассивно, в соответствии с интересами США. Также сообщается, что Финляндия и Швеция планируют обеспечить для себя более безопасную среду, но «в итоге она станет еще более небезопасной».

Ранее член комитета Госдумы по обороне объяснил значение вступления Финляндии и Швеции в НАТО для РФ. По словам эксперта, при любом варианте у России должен быть вариант симметричного ответа для обеспечения своей безопасности.