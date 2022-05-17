Сдавшийся в плен британский наемник раскрыл подробности пребывания в Буче
В Буче не было видно следов сражений, все казалось нетронутым. Об этом рассказал RT наемник из Великобритании Эндрю.
«Лично я не видел никаких трупов, ничего подобного. Все выглядело нетронутым», - признался он.
Военный, приехавший на Украину для участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины и сдавшийся в плен, сказал, что его отправили на окраины Бучи после того, как оттуда ушли российские военные. В городе он смог пообщаться с местными жителями.
Ранее Владимир Путин заявил, что РФ знает, кто и что делал в Буче. Президент России сказал, что известно, кто готовил эту провокацию, какими средствами, и что за люди работали над этим.
Кроме того, Александр Лукашенко назвал провокацию в Буче «спецоперацией Британии». Белорусский лидер подчеркнул, что Москва и Минск «раскрыли эту гадкую, мерзкую позицию Запада».