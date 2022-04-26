Путин заявил, что РФ знает, кто и что делал в Буче

Президент РФ заявил, что известно, кто готовил эту провокацию, какими средствами, и что за люди работали над этим.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pavlo Bahmut Keystone Press Agency Globallookpress

Российская Федерация столкнулась с провокацией в Буче на Украине, не имеет к ней никакого отношения и знает, кто и какими средствами ее готовил. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с Генеральным секретарем ООН.

«К сожалению, после достижения договоренностей и после наших, на мой взгляд, достаточно ясно продемонстрированных намерений создать благоприятные условия для продолжения переговоров, мы столкнулись с провокацией в населенном пункте Буча, к которому российская армия не имеет никакого отношения. Мы знаем, кто это делал. Мы знаем, кто готовил эту провокацию, какими средствами, и что за люди работали над этим», - сказал президент России.

Ранее Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявлял, что Россия установит правду о происходящих событиях в Буче. Он отметил, что Москва проводит расследование в отношении зверств, совершенных украинскими неонацистами и Вооруженными силами Украины.

С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию по защите мирных жителей Народных республик Донбасса. В Минобороны подчеркнули, что все удары наносятся только по объектам военной инфраструктуры ВСУ с целью демилитаризации и денацификации Украины.