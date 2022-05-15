Эксперт объяснил, к чему может привести вступление Швеции в НАТО

По мнению эксперта, на территории Швеции будут многократные военные учения и маневры.

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Политолог и ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Виктор Мизин рассказал, к чему может привести вступление Швеции в НАТО.

По мнению эксперта, Швеция понимает опасность размещения на территории своего государства ядерного оружия и военных баз после вступления в Североатлантический альянс, поэтому в качестве исключения страна откажется от данных мер.

«Такие исключения есть и они это сделают, но это отнюдь не означает, что там не будет многократных военных учений и маневров, что там не будет координационных центров, мы знаем сколько их в странах Балтии. Но я надеюсь, что там не будет баз», - объяснил Виктор Мизин.

Ранее правящая премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объяснила намерение властей королевства вступить в НАТО. Согласно ее словам, присоединение к Североатлантическому альянсу будет «лучшим решением для безопасности Швеции и шведского народа».