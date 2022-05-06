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В Евросоюзе назвали сроки введения полного эмбарго на российскую нефть

Виктория Ивашечкина
15:13 06.05.2022
Паоло Джентилони считает, соответствующее решение «будет иметь воздействие на европейскую экономику, но больше ударит по российской».
В Евросоюзе назвали сроки введения полного эмбарго на российскую нефть
© Фото: Pixabay
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Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что полный запрет на импорт российской нефти ЕС введет через девять месяцев.

«Наше предложение - ввести эмбарго, в зависимости от типов нефтепродуктов, через девять месяцев. Более короткие сроки привели бы к негативному влиянию на мировые цены на нефть», - рассказал он в интервью газете Il Messaggero

По мнению еврокомиссара, что «решение будет иметь воздействие на европейскую экономику, но больше ударит по российской». По его словам, решение оказывать поддержку Украине, в частности, посредством введения санкций против России, «имеет свою экономическую цену».

В среду, 4 мая, сообщалось, что постпреды стран Евросоюза не смогли договориться по поводу эмбарго на импорт российской нефти. Утверждалось, что в ходе обсуждения некоторые из стран - членов сообщества, в частности, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, выразили обеспокоенность по поводу предложенных мер по отказу от российской нефти. Первое обсуждение нефтяного эмбарго завершилось отсутствием каких-либо договоренностей сторон.

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