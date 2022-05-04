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В Минэнерго США указали на негативные последствия отказа ЕС от российской нефти

Виктория Ивашечкина
19:09 04.05.2022
В ведомстве также подчеркнули необходимость перехода на экологически чистые источники энергии.
В Минэнерго США указали на негативные последствия отказа ЕС от российской нефти
© Фото: Zbynek Burival, Unsplash
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Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что отказ Евросоюза от поставок нефти из России приведет к усилению нестабильности на мировом рынке.

«Если ЕС сократит свои поставки, если они скажут, что им больше не нужна российская нефть, то это будет еще, возможно, 1,5 млн баррелей, которые уйдут с рынка. Таким образом, с рынка уходят в целом около 3 млн баррелей, что создаст дополнительную нестабильность», - подчеркнула министр в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США, передает ТАСС.

Она отметила, что Штаты «делают все возможное, чтобы спрос и предложение стабилизировались». В связи со сложившейся ситуацией Дженнифер Грэнхолм подчеркнула необходимость перехода на экологически чистые источники энергии.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило о том, что шестой пакет антироссийских санкций, над которым работают власти Евросоюза, предполагает поэтапный отказ от закупок нефти из РФ в течение шести месяцев к концу года. При этом для утверждения санкций требуется единство всех членов Евросоюза в ходе голосования.

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