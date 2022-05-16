«Грачи» прилетели: как техники обслуживают участвующие в спецоперации на Украине Су-25

За время непродолжительной стоянки между вылетами, техники осматривают и латают фюзеляж, пополняют боекомплект, а также заправляют баки штурмовиков.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Пока на полевом аэродроме непрерывно идут взлеты и посадки наших военных самолетов, авиатехники устанавливают вооружение и топливные баки на борт штурмовых Су-25. Боевые машины готовятся к вылету в зону специальной военной операции.

«На данном самолете представлен подвесной топливный бак. Неуправляемые ракетное вооружение. Так же могут быть представлены авиационные бомбы», - объяснил штурман авиационной эскадрильи Сергей.

Штурман показывает подвесное вооружение и отмечает высочайшую надежность этого самолета. После двух попаданий «стингера» один из двигателей был уничтожен, пострадала обшивка самолета, но летчик сумел вернуться с боевого задания на втором двигателе и успешно совершил посадку.

«Из плюсов самолета могу отметить, что у него очень хорошие характеристики по маневренности на малых и предельно малых высотах, а также живучесть и работа самого комплекса. То есть, в случае какого-либо отказа все системы дублируются и можно спокойно дальше выполнять задания», - добавил Сергей.

Су-25, он же «Грач» во время полетов на предельно малых высотах часто попадает под автоматный и пулеметный обстрел. Но для брони боевой машины патроны калибра 5,45 и 7,62 - как семечки. Значительного урона не наносят, а лишь оставляют небольшие входные отверстия на корпусе. После посадки их тут же латают.

Пока летчик и штурман занимают кабину, авиатехники повторно осматривают фюзеляж, проверяют все узлы и агрегаты и ждут приезда заправщика. Финальный этап предполетной подготовки - заправка самолета. Процесс занимает меньше 20 минут, а объем обоих баков - четыре тонны авиационного топлива.

Экипаж получает разрешение на взлет. Штурмовой самолет выходит на взлетную полосу, летчики включают режим работы реактивных двигателей и шасси отрываются от земли. Штурмовик Су-25 предназначен для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.