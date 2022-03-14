Закрыть собой: как пилот Су-25 спас товарищу жизнь и сохранил поврежденный самолет
Пилот российского Су-25 посадил самолет на аэродром после попадания из ПЗРК. Об этом сообщает Минобороны России.
«При выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции в штурмовик Су-25, следующий в паре вторым, попала ракета переносного зенитно-ракетного комплекса, выпущенная с земли военнослужащим Вооруженных сил Украины», - говорится в сообщении.
Пилот штурмовика принял решение не покидать самолет. Отключив поврежденный двигатель, он продолжил полет на оставшемся.
В то же время летчик ведущего самолета, подполковник Денис Литвинов, перестроился, чтобы прикрыть поврежденный самолет товарища своим Су-25.
Противник выпустил вторую ракету, но Литвинов, выпуская тепловые ловушки, увел украинскую ракету в сторону.
Добравшись до аэродрома, пилот поврежденного Су-25 доложил об отказе систем управления и контроля самолета. Пришлось сажать штурмовик по командам ведущего.
Посадка прошла без происшествий. Хладнокровие и умелые действия ведущего Дениса Литвинова позволили сохранить жизнь товарища и боевой самолет.
В Минобороны России заявили, что оба пилота представлены к государственным наградам.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов