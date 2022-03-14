Армия Закрыть собой: как пилот Су-25 спас товарищу жизнь и сохранил поврежденный самолет Пилот российского Су-25 посадил самолет на аэродром после попадания из ПЗРК. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Пилот российского Су-25 посадил самолет на аэродром после попадания из ПЗРК. Об этом сообщает Минобороны России. «При выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции в штурмовик Су-25, следующий в паре вторым, попала ракета переносного зенитно-ракетного комплекса, выпущенная с земли военнослужащим Вооруженных сил Украины», - говорится в сообщении. Пилот штурмовика принял решение не покидать самолет. Отключив поврежденный двигатель, он продолжил полет на оставшемся. В то же время летчик ведущего самолета, подполковник Денис Литвинов, перестроился, чтобы прикрыть поврежденный самолет товарища своим Су-25. Противник выпустил вторую ракету, но Литвинов, выпуская тепловые ловушки, увел украинскую ракету в сторону. Добравшись до аэродрома, пилот поврежденного Су-25 доложил об отказе систем управления и контроля самолета. Пришлось сажать штурмовик по командам ведущего. Посадка прошла без происшествий. Хладнокровие и умелые действия ведущего Дениса Литвинова позволили сохранить жизнь товарища и боевой самолет. В Минобороны России заявили, что оба пилота представлены к государственным наградам. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика