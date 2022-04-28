Поддержка с воздуха: как российские Су-25 и Су-24 проявляют себя в ходе спецоперации

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Он, как обычно, проведет рукой по фюзеляжу. Подержит за крыло. Проверит приемник воздушного давления. И только потом сядет в самолет. Без этого ритуала - общения с боевой машиной, которая должна выручить в самый критический момент, летчик в воздух не поднимется. А штурмовики Су-25 - вообще особый случай. Они работают непосредственно над позициями врага, лицом к лицу.

Перед вылетом на самолете закрепляются специальные изделия, которые применяются только в случае, если есть угроза. Так, однажды колонна с грузом попала в засаду. Вот тут-то поддержка с воздуха и понадобилась.

«Шла колонна для обеспечения основных войск на линии соприкосновения. Для сопровождения были назначены самолеты и вертолеты. По данным разведки узнали про засаду. В воздухе получили координаты - отработали», - вспоминает летчик ВКС Николай.

Прикрывая других, «Грач» - такое прозвище закрепилось за Су-25 в войсках - часто принимает огонь с земли на себя. Выручает усиленная броня. Она здесь со всех сторон. Основные системы защищены. Кабина штурмовика - непробиваемая капсула. Летчик в ней, как в танке. Не случайно Су-25 также называют «летающим танком».

Узнают российских «металлических птиц» теперь не только по силуэту. Со всех сторон на самолетах располагаются узнаваемые обозначения.

«Это чтобы, если самолет летает на предельно малых высотах, военнослужащие сухопутные услышали шум, увидели самолет и по букве "Z " поняли, что это свои», - объяснил летчик.

Тут же располагается двухместный фронтовой бомбардировщик Су-24. Техники подвешивают вооружение на подкрыльевые пилоны. Работа рутинная, но требует максимальной собранности - от этого зависит успех бомбометания.

Ювелирная точность при нанесении авиаудара - именно то, за что Су-24 особенно ценят в ВКС. Машины не раз доказывали свою боевую эффективность, в том числе в Сирии. Подтверждают ее и сегодня в ходе специальной операции. Они работают практически без погрешностей и отклонений от цели. В качестве примера можно сказать, что с высоты 6000 метров бомба может попасть точно по танку.

Нет такого, чего бы про самолет не знали эти специалисты. Пока боевая машина на аэродроме, они полностью за нее отвечают. Каждая деталь должна быть под контролем, чтобы экипажу оставалось только сесть и полететь.