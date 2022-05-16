Боррель: главы МИД ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против РФ

Глава европейской дипломатии не знает, сколько времени займет согласование шестого пакета санкций против России, в который входит эмбарго на импорт российской нефти.

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Министры иностранных дел ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против Российской федерации. Об этом сегодня на пресс-конференции по итогам заседания Совета Евросоюза в Брюсселе сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«К сожалению, сегодня не удалось достичь соглашения по шестому пакету санкций», - цитирует его ТАСС.

Боррель не знает, сколько времени займет согласование шестого пакета санкций против России, в который входит эмбарго на импорт российской нефти.

Политик добавил, что совет Евросоюза на уровне глав МИД не обсуждал возможность выплат финансовых компенсаций государствам за введение санкций против РФ.

Ранее китайский экономист Гао Дэшен заявил, что попытки коллективного запада подавить Россию экономическими санкциями обречены на провал.

Кроме того, спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламент в данный момент рассматривает инициативы, которые позволят защитить граждан и экономику РФ в условиях санкционного давления. По его словам, законы будут рассмотрены весной.