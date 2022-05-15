Володин заявил о подготовке законопроектов для противодействия санкциям

Законы могут быть рассмотрены во время весенней сессии Госдумы.

© Фото: State Duma Russia, Globallookpress

Спикер Государственной думы РФ заявил, что нижняя палата парламент в данный момент рассматривает инициативы, которые позволят защитить граждан и экономику РФ в условиях санкционного давления. По его словам, законы будут рассмотрены весной.

«Эти инициативы, направленные на защиту наших граждан и экономики, в обязательном порядке будут рассмотрены в течение весенней сессии. Все они - в приоритетной повестке Государственной Думы», - написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер уделил особое внимание законопроекту о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с нашего рынка. Решение о внешнем управлении может принять суд.

Ранее Володин заявил, что решение США разрешить передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан никак не повлияет на экономику РФ. В качестве зеркальной меры ответа Банк России запретил иностранным инвесторам выводить активы из финансовой системы РФ.