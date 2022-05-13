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В Китае считают провальными попытки Запада подавить Россию санкциями

Алексей Курильченко
08:22 13.05.2022
По словам экономиста Дэшена, санкционное давления Запада может быть эффективно только против небольших государств, а не обладающей большими ресурсами России.
В Китае считают провальными попытки Запада подавить Россию санкциями
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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Попытки коллективного запада подавить Россию экономическими санкциями обречены на провал. Об этом заявил китайский экономист Гао Дэшен.

«Запад привык вводить санкции против небольших государств... однако попытка изолировать экономику России, страны "Большой двадцатки" с огромными запасами нефти и газа, мощным военно-промышленным комплексом и разнообразным экспортом, будет иметь серьезные последствия и неизбежно закончится провалом», - заявил эксперт китайскому изданию Global Times.

Он также отметил мощные ответные меры Москвы, которые свидетельствуют о наличии системного плана реагирования. Россия, считает Дэшен, обладает достаточными ресурсами для того, чтобы бросить вызов доминированию Запада.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что западные санкции против РФ во многом провоцируют глобальный экономический кризис. Об этом свидельствует резкий рост инфляции в Европе.

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