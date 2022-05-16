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Виктор Орбан переизбран на пост премьер-министра Венгрии

Андрей Неделя
17:05 16.05.2022
Орбан занял данную должность в пятый раз в карьере. За 58-летнего политика проголосовали 133 депутата, против - 27 депутатов.
Виктор Орбан переизбран на пост премьер-министра Венгрии
© Фото: Martyn Wheatley, KeystonePressAgency, globallookpress
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Виктор Орбан переизбран на пост премьер-министра Венгрии. Он занял данную должность в пятый раз в карьере. За 58-летнего политика в парламенте страны проголосовали 133 депутата, против - 27 депутатов. На прошлой неделе Орбан завершил формирование нового правительства.

Посты сохранили вице-премьер Жолт Шемьен, министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто, глава МВД Шандор Пинтер, глава Минюста Юдит Варга, глава Минфина Михай Варга.

Министром обороны стал Криштоф Салай-Бобровнички. Янош Лазар встал во главе нового Министерства строительства и инвестиций, а Янош Чак занял пост главы Министерства культуры и инноваций.

Ранее в Венгрии состоялись парламентские выборы. Победу одержала партия Виктора Орбана «Фидес». Она получила 135 мест из 199 в однопалатном парламенте страны - Государственном собрании.

Напомним, в свете антироссийских санкций Орбан заявил, что для Венгрии предложение Евросоюза об эмбарго на энергоресурсы из РФ равносильно атомной бомбе.

Однако Брюссель надеется, что глава венгерского правительства в ближайшее время поддержит связанные с энергетической сферой санкции против России благодаря обещанию многомиллионных инвестиций, передает газета Pais, ссылаясь на источники.

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