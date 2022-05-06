Орбан сравнил с атомной бомбой идею ЕС об эмбарго на энергоресурсы из РФ

Кроме того, премьер-министр Венгрии отказался вводить ограничения против патриарха Кирилла. По его словам, не может быть и речи о поддержке санкций в отношении церковных лидеров.

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Для Венгрии предложение Евросоюза об эмбарго на энергоресурсы из РФ равносильно атомной бомбе. Об этом заявил Виктор Орбан в интервью венгерскому радио.

«Глава Еврокомиссии игнорирует тот факт, что страны Евросоюза совершенно в разных условиях и вносит предложение, игнорирующее индивидуальные параметры стран. Мы не можем этого принять», - приводит слова Орбана портал index.hu.

Кроме того, премьер-министр Венгрии отказался вводить ограничения против патриарха Кирилла. По его словам, не может быть и речи о поддержке санкций в отношении церковных лидеров.

Вчера Орбан заявил, что ни его страна, ни Евросоюз в целом не готовы принять и реализовать предложенные Еврокомиссией санкции в отношении российской нефти.