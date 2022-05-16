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Центробанк разрешил физлицам переводить до 50 тысяч долларов за границу

Андрей Неделя
20:06 16.05.2022
Ранее лимит переводов составлял 10 тысяч долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте.
Центробанк разрешил физлицам переводить до 50 тысяч долларов за границу
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Центральный банк РФ повысил лимит переводов за рубеж для физических лиц с 10 тысяч до 50 тысяч долларов или другой иностранной валюты. 

«В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 50 тысяч долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте», - говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ отмечают, что через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему могут перевести в месяц не более 5 тыс. долларов США или эквивалент в другой валюте.

Ранее сам регулятор сообщил, что временно не будет применять меры в отношении банков за несоблюдение размеров открытых валютных позиций (ОВП) в долларах и евро до конца текущего года.

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