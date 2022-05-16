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В ЦБ предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом дефицита наличных

Виктория Ивашечкина
05:15 16.05.2022
Злоумышленники предлагают жертвам перевести деньги с карты на некий «специальный счет».
В ЦБ предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом дефицита наличных
© Фото: pixabay.com
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В России телефонные мошенники, которые представляются служащими банка, стали чаще обманывать россиян под предлогом дефицита наличных средств. Об этом в интервью «Известиям» сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. 

«В последнее время мошенники звонят людям под видом сотрудников банка и сообщают о дефиците наличных средств. Под этим предлогом они предлагают перевести деньги с карты или банковского счета на некий "специальный счет"», - рассказал Уваров.

По словам эксперта, далее злоумышленники запрашивают у собеседника номер карты, включая трехзначный код на ее обороте, а также SMS-код от банка. Мошенники получают доступ к счету жертвы и переводят ее средства на сторонние счета.

По словам специалиста, в последнее время мошенники предлагают россиянам оформить карты Visa и Mastercard, по которым якобы можно расплачиваться за границей.

Ранее Сбербанк заявил, что приложение под названием «Сбербанк онлайн сайт», попавшее в App Store, является мошенническим.

Специалисты также заявили, что финансовая организация подвергается массовым кибератакам. Зампред правления Сбербанка рассказал, что одна из мощнейших атак на инфраструктуру банка состояла из более чем 27 тысяч устройств

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