Банк России ввел дополнительные послабления для банков по валюте

Банк России также воздержится от применения мер за сопутствующее несоблюдение лимита совокупной ОВП, но не более чем на 15 процентных пунктов.

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Центробанк России временно не будет применять меры в отношении банков за несоблюдение размеров открытых валютных позиций (ОВП) в долларах и евро до конца текущего года. Об этом сообщил сам регулятор.

«Банк России воздержится от применения к банкам мер за несоблюдение лимитов ОВП в долларах США и (или) евро при условии их разнонаправленности (длинная позиция против короткой и наоборот) и наличии достаточной взаимной компенсации указанных позиций (наибольшая по абсолютному значению из двух позиций в рублевом эквиваленте не должна превышать наименьшую более чем на 10%). Банк России также воздержится от применения мер за сопутствующее несоблюдение лимита совокупной ОВП, но не более чем на 15 процентных пунктов», - говорится в сообщении.

Ранее в Банке России предупредили о возможных задержках при проведении операций в сервисах платежной системы и системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Регулятор подчеркнул, что все средства клиентов в безопасности.

До этого в ЦБ РФ сообщили о подготовке мер по защите замороженных резервов. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, регулятор активно прорабатывает стратегию действий по этому вопросу, но пока еще рано говорить о каких-либо деталях.