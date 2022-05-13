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Банк России ввел дополнительные послабления для банков по валюте

Игнат Далакян
18:31 13.05.2022
Банк России также воздержится от применения мер за сопутствующее несоблюдение лимита совокупной ОВП, но не более чем на 15 процентных пунктов.
Банк России ввел дополнительные послабления для банков по валюте
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
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Центробанк России временно не будет применять меры в отношении банков за несоблюдение размеров открытых валютных позиций (ОВП) в долларах и евро до конца текущего года. Об этом сообщил сам регулятор.

«Банк России воздержится от применения к банкам мер за несоблюдение лимитов ОВП в долларах США и (или) евро при условии их разнонаправленности (длинная позиция против короткой и наоборот) и наличии достаточной взаимной компенсации указанных позиций (наибольшая по абсолютному значению из двух позиций в рублевом эквиваленте не должна превышать наименьшую более чем на 10%). Банк России также воздержится от применения мер за сопутствующее несоблюдение лимита совокупной ОВП, но не более чем на 15 процентных пунктов», - говорится в сообщении.

Ранее в Банке России предупредили о возможных задержках при проведении операций в сервисах платежной системы и системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Регулятор подчеркнул, что все средства клиентов в безопасности.

До этого в ЦБ РФ сообщили о подготовке мер по защите замороженных резервов. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, регулятор активно прорабатывает стратегию действий по этому вопросу, но пока еще рано говорить о каких-либо деталях.

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