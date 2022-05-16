Генсек ОДКБ: вступление в НАТО Финляндии и Швеции приведет к росту напряженности в регионе

Сегодня правительство Швеции приняло официальное решение о членстве в НАТО. Такое заявление сделала премьер-министр страны Магдалена Андерссон.

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Расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции приведет к росту напряженности в регионе. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ.

«К сожалению, если мы раньше говорили о милитаризации восточноевропейского региона, то сейчас это будет касаться и Северной Европы. Поэтому трудно сказать, чем это все закончится, но одно очевидно, что такие шаги блока НАТО приведут к нарастанию напряженности в Европе», - сказал он.

Напомним, сегодня правительство Швеции приняло официальное решение о членстве в НАТО. Такое заявление сделала премьер-министр страны Магдалена Андерссон.

Ранее на саммите ОДКБ президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение НАТО за счет новых членов - Финляндии и Швеции - не создает непосредственной угрозы для России, однако расширение военной структуры на эти территории вызовет ответную реакцию.