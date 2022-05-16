По словам президента России, количество совместных военных учений ОДКБ будет расширяться.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Президент России Владимир Путин заявил, что на осень 2022 года запланирована серия совместных военных учений ОДКБ. Он сделал это на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Москве.

«На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации. В Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане. Уверен, что эти мероприятия послужат повышению боеготовности и уровня координации наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ», - заметил Путин.

Также президент России рассказал о планах по оснащению сил ОДКБ современной военной техникой.

Ранее «Звезда» публиковала кадры работы российских минометных расчетов в ходе специальной военной операции на Украине.