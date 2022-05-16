Выявить и уничтожить: кадры работы российских минометчиков в ходе спецоперации

Вначале военнослужащие с помощью беспилотников выявляют, где находятся позиции противника, после чего открывают по ним огонь.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео боевой работы расчетов 120-мм минометов в ходе спецоперации на Украине. Кадры умелых действий минометчиков предоставили в распоряжение «Звезды».

В российском военном ведомстве рассказали, что вначале военнослужащие с помощью беспилотников выявляют, где находятся позиции противника, после этого открывают по ним огонь.

Отмечается, что мощный 120-мм боеприпас позволяет вести огонь на подавление огневых позиций и разрушение опорных пунктов на дальности более семи тысяч метров, добавили в Минобороны.

Кроме того, минометчики громят бронетехнику противника, в частности, танки и БМП вооруженных формирований Украины. Также артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу, уничтожая минометные и орудийные расчеты украинской группировки.

Ранее «Звезда» показала видео из города Попасная, над которым в результате упорных боев силы ЛНР и российские военные установили контроль. На снятых с коптера кадрах видно, что город сильно пострадал из-за боевых действий.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов