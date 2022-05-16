Путин рассказал о планах по оснащению сил ОДКБ современной военной техникой

Страны ОДКБ будут расширять практику военных учений, очередная серия маневров запланирована на осень текущего года в Казахстане, Киргизии и Таджикистане, добавил глава государства.

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Президент РФ Владимир Путин рассказал о планах по оснащению сил Организации Договора о коллективной безопасности современным вооружением и военной техникой.

«Будем также заниматься вопросами оснащения коллективных сил ОДКБ современным вооружением и техникой, повышением оперативной совместимости их воинских контингентов, улучшением слаженности совместных действий наших военных структур и спецслужб», - сказал глава Российского государства в ходе заседания лидеров стран ОДКБ.

Страны ОДКБ подпишут заявление, в котором будет подтверждена решимость государств взаимодействовать по разным направлениям военного и оборонного строительства, отметил президент РФ.

Также, по словам Путина, государства, входящие в организацию, намерены расширять практику военных учений. Так, уже на осень запланирована серия учений в трех странах - Казахстане, Киргизии и Таджикистане.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры работы российских минометчиков в ходе спецоперации на Украине. Вначале военнослужащие с помощью беспилотников выявляют, где находятся позиции противника, после чего открывают по ним огонь.