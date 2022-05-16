Оперативно-тактическая и армейская авиация поразила еще 109 украинских военных целей

По словам официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, в число этих целей входят 104 района сосредоточения войск, три пункта управления и два склада горючего.

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В Минобороны России рассказали о боевой работе оперативно-тактической и армейской авиации в ходе специальной военной операции на Украине. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 104 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада горючего», - заявил Конашенков.

Кроме этого, по словам Игоря Конашенкова, ракетными войсками и артиллерией России было поражено еще 325 районов сосредоточения украинских войск, а также 14 пунктов управления и 24 артиллерийских батареи противника.

Также официальный представитель Минобороны России сообщил об уничтожении в воздухе еще 10 украинских беспилотников. Из них два аппарата - реактивные Ту-143 «Рейс» еще советской разработки.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов