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Оперативно-тактическая и армейская авиация поразила еще 109 украинских военных целей

10:42 16.05.2022
По словам официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, в число этих целей входят 104 района сосредоточения войск, три пункта управления и два склада горючего.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Минобороны России рассказали о боевой работе оперативно-тактической и армейской авиации в ходе специальной военной операции на Украине. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 104 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада горючего», - заявил Конашенков. 

Кроме этого, по словам Игоря Конашенкова, ракетными войсками и артиллерией России было поражено еще 325 районов сосредоточения украинских войск, а также 14 пунктов управления и 24 артиллерийских батареи противника. 

Также официальный представитель Минобороны России сообщил об уничтожении в воздухе еще 10 украинских беспилотников. Из них два аппарата - реактивные Ту-143 «Рейс» еще советской разработки

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов  

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