Оперативно-тактическая и армейская авиация поразила еще 109 украинских военных целей
В Минобороны России рассказали о боевой работе оперативно-тактической и армейской авиации в ходе специальной военной операции на Украине. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 104 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада горючего», - заявил Конашенков.
Кроме этого, по словам Игоря Конашенкова, ракетными войсками и артиллерией России было поражено еще 325 районов сосредоточения украинских войск, а также 14 пунктов управления и 24 артиллерийских батареи противника.
Также официальный представитель Минобороны России сообщил об уничтожении в воздухе еще 10 украинских беспилотников. Из них два аппарата - реактивные Ту-143 «Рейс» еще советской разработки.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов