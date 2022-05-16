Ракетные войска и артиллерия поразили еще 325 районов сосредоточения войск Украины

Также им удалось поразить 14 пунктов управления и 24 артиллерийские батареи на огневых позициях, отметили в МО РФ.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России

Российские ракетчики и артиллеристы поразили еще 325 районов сосредоточения войск Украины, 14 пунктов управления и 24 артиллерийские батареи на огневых позициях. Об этом на брифинге в понедельник сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он также доложил о боевой работе российской оперативно-тактической и армейской авиации. По словам генерал-майора, удалось поразить три пункта управления, 104 района сосредоточения войск противника и два склада горючего.

Генерал-майор рассказал и об успехах российских ракетчиков и артиллеристов. Им удалось поразить 325 районов сосредоточения войск противника, 14 пунктов управления и 24 артиллерийские батареи.

Ранее «Звезда» показала видео из города Попасная, над которым в результате упорных боев силы ЛНР и российские военные установили контроль. На снятых с коптера кадрах видно, что город сильно пострадал из-за боевых действий.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов