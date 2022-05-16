В МО РФ сообщили об уничтожении двух реактивных беспилотников Ту-143 «Рейс» Украины

Всего в Минобороны России заявили о 10 украинских беспилотниках, уничтоженных силами ПВО в последнее время.

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В Минобороны России заявили об уничтожении в воздухе еще десяти украинских беспилотников силами ПВО. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Над населенными пунктами Новосветловка Луганской Народной Республики, Дементиевка, Изюм и Малые Проходы Харьковской области, Донецк, Высокое и Калиновское Донецкой Народной Республики уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов. в том числе два реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства», - отметил Конашенков.

Кроме этого, расчеты противовоздушной обороны перехватили 18 реактивных снарядов РСЗО «Смерч» в районах населенных пунктов Малая Камышеваха, Снежковка, Шпаковка и Ивановка Харьковской области, а также в районе населенного пункта Чернобаевка Херсконской области.

Также, по словам Игоря Конашенкова, силами ПВО было сбито три украинских самолета - два штурмовика Су-25 и один бомбардировщик Су-24 в районе острова Змеиный.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов