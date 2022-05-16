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Лидеры двух партий в Швеции призвали пересмотреть планы по вступлению в НАТО

Ян Брацкий
00:09 16.05.2022
Решение о присоединении к Североатлантическому альянсу власти Швеции и Финляндии приняли 15 мая.
Лидеры двух партий в Швеции призвали пересмотреть планы по вступлению в НАТО
© Фото: IMAGO Dwi Anoraganingrum Globallookpress
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Представители Левой партии и Партии охраны окружающей среды Швеции раскритиковали решение правящей в стране Социал-демократической партии обозначить стремление официального Стокгольма к вступлению в НАТО.

«Напряженность усиливается, и риск конфликта возрастает. Это неправильный путь», - заявила лидер Левой партии Нуши Дадгостар.

Со слов политика, решение было принято слишком скоро, а избиратели не успели высказать свое мнение на этот счет. По мнению лидера Партии охраны окружающей среды Марты Стеневи, для Швеции было бы лучше «сохранить свободу от военных союзов».

«Теперь правительство должно показать, как оно конкретно обеспечит, чтобы Швеция оставалась страной, свободной от ядерного оружия, и как Швеция поддержит свою независимость по отношению к государствам в НАТО, которые хотят оказать давление», - цитирует ее ТАСС.

Решение о присоединении к Североатлантическому альянсу власти Швеции и Финляндии приняли 15 мая. В том случае, если эти скандинавские страны станут членами НАТО, это будет уже девятое расширение блока на Восток. Наиболее активно он продвигался к границам России после распада СССР.

Отказ от расширения НАТО на восток и возврат к составу блока по состоянию на 1997 год - это то, что требовала Россия до начала спецоперации на Украине. Однако эти условия так и не были выполнены. 

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