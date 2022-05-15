Премьер-министр Швеции объяснила решение страны вступить в НАТО

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Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объяснила намерение властей королевства вступить в Североатлантический альянс. По ее словам, присоединение к альянсу будет «лучшим решением для безопасности Швеции и шведского народа».

«Позиция в пользу НАТО означает, что мы готовы отказаться от политики безопасности, которую Швеция проводила в разных формах на протяжении 200 лет. Для нас, социал-демократов, ясно, что военное неприсоединение хорошо послужило Швеции, но наш вывод состоит в том, что оно не послужит нам в будущем», - отметила Андерссон в ходе пресс-конференции по итогам партийного съезда социал-демократической партии Швеции.

Напомним, Швеция официально приняла решение о подаче заявки на членство в НАТО. Согласно заявлению правящей партии, Швеция выскажет односторонние оговорки против размещения ядерного оружия и постоянных баз на шведской территории в случае одобрения заявки.