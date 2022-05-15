Опубликованы кадры с уничтоженным десантом ВСУ на острове Змеиный

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C 7 мая в течение двух суток подразделения ВСУ предприняли несколько отчаянных попыток захвата и восстановления контроля над островом Змеиный. Закончившаяся катастрофой для Киева операция, проводимая по прямому указанию президента Украины Владимира Зеленского и вопреки позиции генштаба ВСУ, была намеренно спланирована накануне 9 мая.

Подразделения спецназа главного управления разведки украинского Минобороны на трех бронированных десантно-штурмовых катерах проекта 58181 «Кентавр» приблизились к Змеиному, успев высадить 24 диверсантов. Сосредоточенным огнем находившихся на острове военнослужащих и ракетным вооружением авиации ВКС России все украинские катера были поражены и потоплены, исключив возможность эвакуации украинских диверсантов на случай отступления.

В ходе ожесточенного боя российские военнослужащие вытеснили диверсантов к урезу воды и в результате контратаки всех их уничтожили. На кадрах Минобороны России тела погибших спецназовцев ВСУ, на одном - ремень с якорем на пряжке, рядом американский ПТРК «Джавелин».

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Аркадий Украинский, Николай Баранов