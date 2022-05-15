При отражении штурма острова Змеиный уничтожен замкомандующего ВМС ВСУ

Во время второй попытки штурма острова украинские войска направили три вертолета Ми-8 при сопровождении Ми-24.

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В ходе второй попытки штурма острова Змеиный украинские Вооруженные силы направили три транспортно-десантных вертолета Ми-8 с подразделениями спецназа на борту под прикрытием вертолета поддержки Ми-24. На одном из Ми-8 находился заместитель командующего ВМС ВСУ по авиации - начальник управления морской авиации полковник Игорь Бедзай. В результате удара российских истребителей полковник погиб.

«Вся вертолетная группа при подлете к острову была уничтожена истребителями российских ВКС. Находившиеся на борту летчики, подразделения десанта и начальник управления морской авиации ВСУ И.Бедзай погибли», - сообщили в Минобороны.

Еще шесть вертолетов готовились к вылету с военного аэродрома под Одессой. Все они были уничтожены высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов