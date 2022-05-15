«Ожесточенный бой»: стали известны подробности штурма острова Змеиный спецназом ВСУ

ВСУ предприняли две попытки штурмовать остров - вся техника, используемая при штурме, была уничтожена.

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Министерство обороны России сообщило подробности попытки десанта ВСУ провести штурм острова Змеиный. Атака началась 7 мая с бомбового удара трех украинских бомбардировщиков Су-24 под прикрытием истребителей Су-27. После этого была предпринята попытка высадки на остров морского десанта на трех бронированных десантно-штурмовых катерах проекта 58181 «Кентавр» - они высадили на остров 24 диверсанта. Катера были потоплены российскими военнослужащими и вооружением авиации ВКС РФ.

«На острове завязался ожесточенный бой, в ходе которого российские военнослужащие грамотными тактическими действиями в обороне не позволили противнику рассредоточиться на острове. Затем в ходе решительной контратаки все украинские диверсанты были вытеснены к урезу воды и там уничтожены», - сообщили в Минобороны РФ

8 мая была предпринята новая попытка штурма. К острову выдвинулись три транспортно-десантных вертолета Ми-8 с подразделениями спецназа по прикрытием вертолета поддержки Ми-24. Они были уничтожены истребителями ВКС РФ.

«Еще шесть вертолетов для высадки воздушного десанта второй волны находились в полной готовности на военном аэродроме в районе Арцыза Одесской области. Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24 были уничтожены на аэродроме», - сообщили в ведомстве.

10 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ в море уничтожили три украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с морским десантом на борту. Таким образом, отметил представитель МО, авантюра с попыткой захвата Киевом острова Змеиный закончилась катастрофой.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов