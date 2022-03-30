ФСБ: в РФ задержали 60 адептов неонацистской группировки «М.К.У.»*, подконтрольной киевским спецслужбам

По адресам проживания задержанных были изъяты ружье и боеприпасы без лицензии, а также самодельное оружие и экстремистские материалы.

© Видео: ЦОС ФСБ РФ © Фото: НАК

В Федеральной службе безопасности России сообщили о задержании на территории России 60 последователей неонацистской группировки «М.К.У.»*, подконтрольной киевским спецслужбам.

Совместно с Министерством внутренних дел и Следственным комитетом России сотрудники ФСБ выявили и задержали радикалов в 23 регионах страны. Сообщается, что группировка «М.К.У.»* создана под контролем украинских спецслужб гражданином Украины Егором Красновым 2000-го года рождения. Цели членов группировки - совершение террористических актов, массовых убийств и экстремистских преступлений на территории России.

По адресам проживания задержанных ФСБ были изъяты гладкоствольное ружье и боеприпасы без разрешительных документов, самодельное огнестрельное и холодное оружие и средства связи с переписками и фото- видеозаписями так называемых акций «прямого действия».

*«Маньяки: культ убийства» («М.К.У.», МКУ) - неонацистская террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.