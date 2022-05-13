В Пентагоне предупредили, что поставки оружия на Украину могут быть приостановлены

Джон Кирби пояснил, что это может произойти в случае непринятия Сенатом США соответствующего закона.

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Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что поставки оружия Украине могут быть остановлены. Кирби пояснил, что это может произойти в случае непринятия Сенатом США соответствующего закона.

Также он выразил надежду, что такого периода времени удастся избежать. С этой речью представитель Пентагона выступил во время брифинга. Его слова приводит РИА Новости.

«Если мы не получим полномочий скоро, это возможно, что будет пузырь, период времени, в который ничего не будет передаваться. И мы бы хотели быть уверенными, что такого удастся избежать», - сказал Джон Кирби.

Накануне сообщалось, что в американском Сенате была заблокирована инициатива выделения Украине помощи на рекордные 40 миллиардов долларов. Инициатором блокировки принятия данного законопроекта выступил Рэнд Пол.

Он отметил, что законодательный орган США должен проанализировать затраты, которые понесет американская казна в случае выделения помощи в такой сумме. Сенатор добавил, что Соединенные Штаты не могут выступать в роли жандарма в ущерб своему госбюджету в нынешних условиях.