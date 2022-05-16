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В госпиталях МО РФ участникам спецоперации на Украине вручили госнаграды

05:40 16.05.2022
Большей части государственных наград удостоены военнослужащие из рядового и сержантского состава, участвовавших в специальной военной операции.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В шести госпиталях Минобороны России проведены церемонии награждения участников спецоперации на Украине. Военнослужащим вручены 28 орденов и медалей согласно Указа президента России. В частности, в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко первый заместитель начальника Главного управления кадров МО РФ генерал-лейтенант Юрий Бобров вручил медали «За Отвагу» и «Суворова».

«Благодаря своим командирам я остался жив, а мои боевые товарищи продолжают с успехом выполнять свои задачи. Спасибо медицинскому персоналу. Я не первый раз в госпитале, они очень хорошо за нами ухаживают. Моим товарищам и всем военнослужащим ВС РФ на Украине хочу пожелать успехов. Все мы вас поддерживаем и держим за вас кулаки, всех вас ждем дома», - сказал гвардии рядовой Павел Лагутин.

В Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского Минобороны РФ начальник Управления военного образования генерал-майор Муравлянников вручил «Ордена Мужества» и медаль «Суворова».

Генерал-лейтенант Юрий Бобров отметил, что ранее министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу было принято решение обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции. Для каждого военнослужащего вводится воинская должность в военных комиссариатах, воинских частях, учреждениях и ведомственных организациях Минобороны России.

Это только одно из направлений масштабной программы мер, направленных на социальную реабилитацию военнослужащих, получивших ранения, утвержденной главой оборонного ведомства Российской Федерации. В программе также предусмотрены мероприятия по восстановлению здоровья и медицинской реабилитации, индивидуальный подход к определению дальнейшего служебного предназначения и особый порядок прохождения военной службы, предоставление социальных льгот и гарантий, а также жилищное обеспечение.

Материал подготовили Ян Брацкий и Олег Давыденко.

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