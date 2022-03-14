Замминистра обороны Евкуров наградил участников спецоперации на Украине в Москве
Церемония награждения отличившихся бойцов была проведена в госпитале имени Бурденко.
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Высокие награды отличившимся бойцам, получившим ранение в ходе специальной военной операции на Украине, вручил замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров.
Евкуров провел церемонию награждения в военном госпитале имени Бурденко в Москве.
Также церемонию награждения в госпитале имени Бурденко провел заместитель министра обороны России Николай Панков.
Ранее Министерство обороны России показало карту продвижения ВС РФ в наступлении на Донбассе.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов