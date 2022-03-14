Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Около 1,4 тысячи раненных во время спецоперации военных РФ направлены на реабилитацию

01:13 14.03.2022
Для восстановления российских военных применяются индивидуальные реабилитационные программы.
Около 1,4 тысячи раненных во время спецоперации военных РФ направлены на реабилитацию
© Фото: "Красная звезда"
Читайте нас на:

К настоящему моменту приблизительно 1,4 тысячи военнослужащих ВС России, пострадавших в ходе ведения спецоперации на Украине, были выписаны после прохождения госпитализации и направлены на реабилитацию. Там их ожидают индивидуальные восстановительные программы, которые составляют отдельно для каждого пациента.

Об этом сообщает издание «Красная звезда». По информации газеты, все отправленные на реабилитацию военнослужащие после успешного завершения всех восстановительных процедур готовы снова вернуться в строй.

«Все... изъявили желание вернуться к своим подразделениям для дальнейшего выполнения задач в рамках специальной военной операции после полного выздоровления», - указывает издание.

Особо отличившиеся российские военные также были удостоены государственных наград. Так, в подмосковном Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского прошло торжественное мероприятие, на котором замминистра обороны России Геннадий Жидко вручил десяти военнослужащим медали «За отвагу» и одному - орден Мужества.

Ранее российский военный врач Мария Мирошниченко попала под минометный огонь во время эвакуации раненных военнослужащих Вооруженных сил РФ. Боевики нацбатальона атаковали санитарную машину, практически полностью уничтожив автомобиль.

Материал подготовили Анна Берестовая и Юрий Хведчин

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:17 Армия
Видео
Артиллеристы Каспийской флотилии уничтожили роту пехоты «противника» в Дагестане
01:03 Армия
Видео
Корвет «Сообразительный» ракетами уничтожил «противника» в Балтийском море
22:18 В стране и мире
СМИ: упавший в Хорватии беспилотник нес авиабомбу массой 120 килограмм
20:19 В стране и мире
Видео
Самое страшное место на Луганщине: как выглядит оставленная база националистов «Айдара»*
18:47 Армия
МО РФ: до 180 иностранных наемников были уничтожены в результате удара по учебным центрам ВСУ
Популярное
Видео
МО РФ показало последствия удара высокоточным оружием по военному полигону Яворовский
Видео
«Циркон»-невидимка: раскрыты стелс-особенности российской гиперзвуковой ракеты
Видео
Показательная казнь: кому могла понадобиться смерть украинского переговорщика Киреева
Спасение товарищей под минометным огнем: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
Видео
От первого лица: кадры работы российских подразделений специального назначения в ходе спецоперации на Украине
Видео
МО РФ показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ вертолетами Ка-52
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.