Около 1,4 тысячи раненных во время спецоперации военных РФ направлены на реабилитацию

К настоящему моменту приблизительно 1,4 тысячи военнослужащих ВС России, пострадавших в ходе ведения спецоперации на Украине, были выписаны после прохождения госпитализации и направлены на реабилитацию. Там их ожидают индивидуальные восстановительные программы, которые составляют отдельно для каждого пациента.

Об этом сообщает издание «Красная звезда». По информации газеты, все отправленные на реабилитацию военнослужащие после успешного завершения всех восстановительных процедур готовы снова вернуться в строй.

«Все... изъявили желание вернуться к своим подразделениям для дальнейшего выполнения задач в рамках специальной военной операции после полного выздоровления», - указывает издание.

Особо отличившиеся российские военные также были удостоены государственных наград. Так, в подмосковном Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского прошло торжественное мероприятие, на котором замминистра обороны России Геннадий Жидко вручил десяти военнослужащим медали «За отвагу» и одному - орден Мужества.

Ранее российский военный врач Мария Мирошниченко попала под минометный огонь во время эвакуации раненных военнослужащих Вооруженных сил РФ. Боевики нацбатальона атаковали санитарную машину, практически полностью уничтожив автомобиль.

Материал подготовили Анна Берестовая и Юрий Хведчин