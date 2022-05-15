Сервис «Авито» вновь доступен пользователям

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Популярный в России интернет-сервис по размещению объявлений «Авито» вновь доступен для использования. Так, полноценно функционировать стало и приложение, и интернет-сайт многофункционального ресурса.

Прежде сообщалось, что сайт и приложение «Авито» перестали открываться. Так, при попытке зайти на сайт, система выдавала «ошибку 502». Это означает, что полученный запрос не смог быть обработан сервером по техническим причинам. Также не загружается информация в приложении.

Так и в Сбербанке заявили, что финансовая организация подвергается массовым кибератакам. Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что России объявлена масштабная кибервойна.

Также Станислав Кузнецов отметил, что одна из мощнейших атак на инфраструктуру банка состояла из более чем 27 тысяч устройств. Однако ее удалось успешно отразить.