Сайт и приложение «Авито» перестали работать у российских пользователей

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Сайт и приложение популярного в России многофункционального интернет-сервиса по размещению объявлений «Авито» перестал открываться.

Так, при попытке зайти на сайт, система выдает «ошибку 502». Это означает, что полученный запрос не смог быть обработан сервером по техническим причинам. Также не загружается информация в приложении.

При этом появляется сообщение о неизвестной ошибке и предложение зайти в приложение позже. Как сообщает ТАСС, сотрудники «Авито» пытаются устранить проблему.

Ранее сайт российского видеохостинга Rutube, подвергнувшийся мощной хакерской атаке, снова заработал для пользователей. Пользователи вновь смогли воспользоваться сайтом российского видеохостинга.