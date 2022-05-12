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В Сбербанке заявили, что России объявлена кибервойна

Марина Крижановская
23:25 12.05.2022
Станислав Кузнецов отметил, что одна из мощнейших атак на инфраструктуру банка состояла из более чем 27 тысяч устройств. Однако ее удалось успешно отразить.
В Сбербанке заявили, что России объявлена кибервойна
© Фото: pexels.com
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В Сбербанке заявили, что финансовая организация подвергается массовым кибератакам. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Он сообщил, что в банке считают, что России объявлена масштабная кибервойна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

«Мы считаем, что России объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тысяч человек», - сказал Кузнецов.

Зампред правления Сбербанка рассказал, что одна из мощнейших атак на инфраструктуру банка состояла из более чем 27 тысяч устройств. Однако ее удалось успешно отразить.

«Одна из наиболее мощных зафиксирована 6 мая, и ее мощность достигала более 400 Gbps, вредоносный трафик был сгенерирован botnet-ом, состоящем из более чем 27 тысяч устройств. Атака успешно отражена и никак не повлияла на доступность ресурсов банка», - проинформировал топ-менеджер.

В апреле в Министерстве иностранных дел России заявляли о наращивании количества хакерских атак на Россию из Северной Америки. Сообщалось, что каждую неделю происходят «сотни тысяч диверсий», в основном из Северной Америки, стран - членов Европейского союза и Украины. Так, согласно заявлению ведомства, разношерстные кибергруппировки используют для нападений информационно-коммуникационные устройства граждан западных стран, зачастую без их ведома.

Позже в посольстве России в США призвали американские власти «приструнить» Киев в контексте кибератак на Россию. Российские дипломаты рассказали, что «с молчаливого согласия американцев киевский режим активно создает первую в мире киберармию численностью порядка 300 тыс. "солдат"». Вместе с тем они указали на нежелание  Госдепартамента признавать, что «США являются одним из главных источников глобальных киберугроз».

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