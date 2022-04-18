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Десятки домов в огне: в Красноярском крае и Хакасии бушуют природные пожары

Анна Касаткина
03:05 18.04.2022
Из-за сильного ветра и жаркой погоды огонь распространился очень быстро.
Десятки домов в огне: в Красноярском крае и Хакасии бушуют природные пожары
© Фото: ГУ МЧС по Республике Хакасия
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Почти 150 природных пожаров произошло за последние три дня в Красноярском крае - по данным МЧС региона, это рекордное количество. Распространение огня зафиксировано также в республике Хакасия.

В Канске под Красноярском горят более 60 дачных домов. Пламя перекинулось на них с горящей прошлогодней травы. Из-за сильного ветра и жаркой погоды огонь распространился очень быстро. По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет.

В соседнем районе горят 10 гектаров полей, есть угроза перехода огня на жилые дома в одном из поселков, а также на три садовых товарищества. Спасатели окапывают их границы, чтобы остановить огонь. К вылету готов вертолет.

В Хакасии от степного пожара загорелась ферма. В огне оказались постройки с животными и овощехранилище на площади почти три тысячи квадратных метров. Возгорание удалось локализовать.

В селе Нижний Имек Таштыпского района загорелись четыре дома и 14 хозяйственных построек, по предварительным данным, траву, с которой перешел огонь, подожгли дети. В поселке при станции Ханкуль в Аскизском районе степной пожар перекинулся на три жилых дома на две квартиры. Во всех случаях возгорания ликвидированы, угроза дальнейшего перехода огня устранена, сообщили в МЧС по республике.

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