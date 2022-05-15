Bloomberg узнал о плане ЕС по покупке газа у РФ без нарушения санкций

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Европейский союз разработал план по импорту газа из Российской Федерации, который позволит не нарушить введенные ограничительные меры и при этом удовлетворить требования Москвы об оплате в рублях. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Как сообщает европейское издание, новое руководство допускает открытие в «Газпросбанке» счетов в евро и долларах. Также в обновленных инструкциях Европейского союза не оговаривается момент открытия рублевых счетов, хотя ранее говорилось, что это нарушает введенные антироссийские санкции.

Издание добавило, что ЕС попросит импортеров после оплаты в евро или долларах заявить о полностью выполненных обязательствах, при этом Российская Федерация не сможет потребовать от них никаких дальнейших действий в отношении платежа.

Ранее в Германии заявили, что эмбарго на газ из России может привести ФРГ к катастрофе. Согласно заявлению главы Германского промышленного союза (BDI) Зигфрида Руссвурма, целому ряду немецких предприятий пришлось бы остановить производство в случае остановок постава топлива.

До этого в Молдавии заявляли, что в настоящее время газ из Российской Федерации оплачивается в европейской валюте. Председатель правления компании «Молдовагаз» отметил, что раньше оплата производилась в американских долларах.