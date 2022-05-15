В ФРГ заявили о катастрофе при отказе от российского газа

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Глава Германского промышленного союза (BDI) Зигфрид Руссвурм заявил, что эмбарго на российский газ может привести ФРГ к катастрофе. При остановке поставок топлива целый ряд немецких предприятий остановили бы производство.

«К настоящему моменту последствия прекращения поставок российского газа были бы катастрофическими. Мы должны исходить из того, что при нехватке таких объемов газ больше вообще бы не поступал в конечные разветвления нашей газопроводной системы», - заявил руководитель в интервью газете Bild am Sonntag.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев выразил надежду на то, что через некоторое время власти ФРГ могут разморозить проект российского газопровода «Северный поток - 2». Дипломат отметил, что на реализацию проекта были потрачены большие средства.