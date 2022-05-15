«Это политический конкурс»: Пригожин объяснил победу Украины на Евровидении

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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал «Звезде» победу украинской группы Kalush Orchestra на музыкальном конкурсе «Евровидение-2022». Артист считает, что это было очевидно из-за политической направленности мероприятия.

«Ну конечно же это политический конкурс, а не музыкальный - он к музыке никакого отношения не имеет. Он даже геополитический. Мы придаем этому такое невероятное значение. Я уже 15 лет говорю - нам надо вообще перестать унижаться и к кому-то напрашиваться, сколько можно?», - заявил продюсер.

С музыкальной точки зрения неплохие шансы на победу, по мнению Пригожина, имели группы из Великобритании и Испании. Тем не менее, продюсер сказал, что уже давно не следит за ходом конкурса - во многом из-за пренебрежительного отношения организаторов к российским участникам.

«Вот например Юля Самойлова - девочка-инвалид - ее не пустили на конкурс. С того момента, как Россию вычеркнули из списка участников конкурса, как можно об этом что-либо говорить?», - заключил артист.

Конкурс «Евровидение-2022» прошел в итальянском Турине. Украинская группа одержала победу в зрительском голосовании, получил 631 голос. После исполнения песни солист группы призвал со сцены оказать поддержку Украине. Согласно регламенту конкурса, подобные политические высказывания запрещены, однако группу не дисквалифицировали, а организаторы заявили, что это было якобы «гуманитарное заявление».